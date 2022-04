Ruşii şi ruşinea nu exista rusine fara onoare./ nu exista onoare fara rusine./ rusii, deci, n-au nici, nici/ exceptiile confirma regula. Zilele trecute, mi-am amintit de ce notasem prin 2017 sau 2018, pe cand Dragnea calarea Romania, anume ca nu exista onoare fara rusine, asa cum nu exista rusine fara onoare. Si-am adaptat rationamentul situatiei actuale, cu Rusia incercand sa puna la pamant un popor intreg, justificand atrocitati si orori intr-un razboi pe care-l duce de parca ne-am afla pe vremea primului tar moscovit, a lui Ivan cel Groaznic (1530-1584), deci in secolul 16, si nu in secolul 21! Nu contenesc… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

