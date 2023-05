Rusia sarbatoreste astazi aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, transmite Reuters. Atmosfera de la Moscova e dominata de frustrarea blocajului de pe frontul din Ucraina și de temerile privind lansarea contraofensivei ucrainene. Anul acesta, Moscova va fi martora uneia dintre cele mai modeste parade. Motivele sunt multe, de la cele privind securitatea in vremuri de razboi, la problemele de aprovizionare cu tehnica de lupta pe care le are armata rusa, in contextul sancțiunilor impuse țarii…