Ruşii, prinşi în ambuscadă, în zona Herson! Cum au rămas soldaţii lui Putin fără mâncare Ministerul britanic al Apararii a informat ca principalele poduri de pe malul vestic al raului Nipru din Herson au fost scoase din uz de atacurile ucrainene si reprezinta o „vulnerabilitate cheie” pentru armata rusa. Doua poduri rutiere spre Herson au fost scoase din uz in urma atacurilor ucrainenilor. Rusii nu se mai pot aproviziona Rușii […] The post Rusii, prinsi in ambuscada, in zona Herson! Cum au ramas soldatii lui Putin fara mancare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

