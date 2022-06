Stiri pe aceeasi tema

Un bombardament intr-un sat din sud-vestul Rusiei, situat la granita cu Ucraina, in regiunea Kursk, a provocat moartea unei persoane si un ranit, a declarat joi guvernatorul acestei regiuni, pe canalul sau de Telegram.

Victor Ponta, fost premier al Romaniei, spune ca propaganda anti Rusia seamana extrem de tare cu cea a Rusiei și ca Ucraina exagereaza atunci cand cearta toata Uniunea Europeana. Ponta a comentat scandalul de la Eurovision, acolo unde juriul Romaniei a fost eliminat din concurs, iar voturile noastre…

Veniturile din petrol ale Rusiei au crescut cu 50% in acest an, chiar și in condițiile in care restricțiile comerciale impuse in urma invaziei din Ucraina au determinat multe rafinarii sa evite livrarile sale, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie, potrivit Bloomberg.

Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg.

Ucraina respinge joi acuzatii ale Moscovei potrivit carora ar fi bombardat sate rusesti de frontiera si acuza, din contra, Rusia de planificarea unor "atacuri teroriste" in regiunea de frontiera, cu scopul de a alimenta "isteria antiucraineana" in Rusia, relateaza AFP.

Rusia va orienta exporturile de energie spre Asia, in contextul in care Uniunea Europeana vrea reducerea importurilor ruse de gaz, petrol si carbune, a afirmat joi presedintele rus, Vladimir Putin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare in Ucraina.

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, conform Nexta.

Rusia și Ucraina au efectuat deja doua schimburi de prizonieri, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova.