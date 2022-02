Rușii își fac de cap în Marea Neagră. ”Apărăm coasta Peninsulei Crimeea” Rusia a inceput sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, dupa ce a anunțat blocarea a trei mari zone in acest sens. In același timp, Moscova continua sa denunțe „isteria” americana, dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta invazie rusa a Ucrainei. „Peste 30 de nave ale Flotei Marii Negre au navigat de la Sevastopol si Novorossiisk, conform planului de exercitii”, a anuntat Ministerul Apararii rus sambata dimineata. „Scopul exercitiului este de a apara coasta Peninsulei Crimeea, bazele fortelor Flotei Marii Negre,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

