Rușii fac stocuri masive de rachete și drone pentru a ataca infrastructura energetică ucraineană la iarnă Rușii fac stocuri masive de rachete și drone pentru a ataca infrastructura energetica ucraineana la iarna Purtatoarea de cuvant al trupelor din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, sustine ca armata rusa nu efectueaza in prezent bombardamente masive deoarece, cel mai probabil, isi face stocuri de rachete in vederea lansarii unor atacuri in aceasta toamna și la iarna, relateaza Slovo I Dilo citat de Rador. "Este foarte probabil ca, de ceva vreme, inamicul sa stocheze rachete pentru a se pregati de noi masuri și acțiuni mai puternice și mai masive" - a remarcat Humeniuk. "Este foarte probabil ca, de ceva vreme, inamicul sa stochezepentru a se pregati de noi masuri și acțiuni mai puternice și mai" - a remarcat Humeniuk. Potrivit acesteia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele cu drone kamikaze au ținut peste trei ore. Ucrainenii au reușit sa respinga mai multe drone, insa cele care nu au fost neutralizate au avariat infrastructura portului din Odesa. Doi civili au fost raniți. Ulterior, comandamentul militar din sudul Ucrainei a spus ca a fost vizata „infrastructura…

- Sefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a declarat ca Moscova foloseste deja in atacurile asupra teritoriului ucrainean drone iraniene de tip Shahed asamblate pe teritoriul Federatiei Ruse, scrie Rador.Potrivit Nataliei Humeniuk, acest lucru este confirmat…

- Este alerta majora in Romania, pe malul stang al Dunarii, dupa un atac cu drone la 22 de km de Galați. Rușii au bombardat din nou Odessa. Un depozit de cereale a fost distrus, mai mulți angajați au fost raniți. Atac cu drone, langa Romania. Explozie puternica langa granița Romaniei. Rușii au bombardat…

- Trupele ruse au tras asupra unei instalații de infrastructura din regiunea ucraineana Zaporijjia, patru persoane fiind ucise in timpul atacului - scrie, vineri, agentia ucraineana RBC, relateaza Rador.Administratia Militara Regionala Zaporijjia a precizat ca rușii au lovit un obiectiv de infrastructura…

- Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rand. Administrația militara din orașul port la Marea Neagra a confirmat ca in aceasta noapte apararea anti-aeriana a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croaziera. In…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Ca urmare a unor contraatacuri reușite, militarii ruși au ocupat noi poziții, care anterior erau controlate de militanți ucraineni, in zonele Kremennaia și Artemovsk (denumirea ruseasca pentru Bahmut), a declarat pentru RIA Novosti expertul militar Andrei Marociko, locotenent-colonel in rezerva al republicii…

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat toate cele 20 de drone Shahed-136/131 lansate de forțele ruse peste noaptea de 15 iunie, a anunțat Forțele Aeriene in actualizarea sa de dimineața.Rusia a lansat, de asemenea, o serie de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555 folosind patru avioane strategice…