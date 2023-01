Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zece luni, s-a discutat de multe ori despre „narativul”, adica obiectivul care l-a determinat pe Putin sa declanșeze razboiul din Ucraina, refacerea triumfala, cu un exces de spectacol propagandistic, a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, URSS, inființata pe 30 decembrie 1922. Pentru…

- Rusia a pierdut deja peste 100.000 de militari de cand a lansat invazia asupra Ucrainei, la 24 februarie, a informat joi Statul Major al Fortelor Armate ucrainene, citat de dpa si EFE. Potrivit acestor date, care nu pot fi verificate de o sursa independenta, rusii au pierdut si aproximativ 3.000 de…

- Producția a fost reluata la fosta fabrica Renault din Rusia, care s-a inchis dupa invazia Ucrainei și a fost preluata ulterior de guvern. Acum, uzina de automobile Moskvich din Moscova a inceput asamblarea in serie a crossover-ului Moskvich 3 cu motor pe benzina, informeaza Interfax.ru . Producatorul…

- Moscova regreta ca un tribunal olandez a incalcat principiile justiției imparțiale in favoarea oportunitații politice in cazul prabușirii unui avion al companiei Malaysia Airlines deasupra Ucrainei in 2014, condamnand la inchisoare trei barbați, dintre care doi ruși și un ucrainean prorus, a transmis,…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4- in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Rusia a intrat intr-o recesiune deoarece…

- Kremlinul a anunțat „negocieri” cu președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev imediat dupa ce acesta a cerut guvernului sau sa creasca exporturile de petrol care ocolesc Rusia, relateaza Lenta . Luni, Tokayev a cerut executivului de la Astana sa creasca exporturile de petrol prin porturile de la Marea…

- Retragerea Rusiei, in weekend, de la un acord incheiat sub egida ONU pentru exportul de cereale din Marea Neagra, va afecta probabil livrarile catre țarile dependente de importuri, adancind criza alimentara mondiala și provocand creșterea prețurilor. Aprovizionarea mondiala cu alimente ar putea fi din…