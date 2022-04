Rușii aruncă în gropi comune soldații ucraineni pe care îi ucid în Donbas: „Nu e timp să ne ocupăm corect de morți” Zeci de fotografii cu soldați ucraineni uciși de militarii ruși sunt postate zilnic pe un canal de Telegram rusesc in care se cere ca toți cei care recunosc morții sa trimita informații despre ei. Imaginile difuzate de canalul „Recunoaște un ucrainean dupa glonțul din frunte” sunt necenzurate și de-o violența extrema.„Aici vor aparea Forțele Armate Ucrainene demilitarizate și naziștii denazificați care au fost gasiți in Donbas. Daca știți ceva despre ei, atunci scrieți despre asta in comentarii, de preferința cu fotografii și capturi de ecran.”, e descrierea canalului unde apar trupuri sfașiate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția ONU pentru refugiați a facut o actualizare a numarului de ucraineni care și-au parasit casele de la izbucnirea razboiului cu Rusia in februarie și a stabilit ca peste cinci milioane de persoane sunt in aceasta situație. In total, 5,03 milioane de persoane au parasit Ucraina, potrivit celor…

- Peste 1.000 de militari ucraineni capturati de fortele ruse in cursul campaniei militare in Ucraina se afla in Rusia, a indicat vineri presedintele Comisiei de ancheta ruse, Aleksandr Bastrikin, potrivit EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Apar noi detalii in urma afirmațiilor potrivit carora Ucraina ar fi atacat zonele de frontiera din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Rusia continua sa atace civili ucraineni și se concentreaza asupra Donbas, Mariupol și Mykolaiv, potrivit serviciilor de informații militare britanice. Totodata, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou general, noteaza Mediafax. Fii la curent…

- Militarii ucraineni care inspectau un apartament parasit din Kiev au descoperit incuiat in interior un caine, pe care l-au salvat, relateaza BBC, care prezinta și imaginile filmate cand soldații s-au intalnit cu Bavaria. Soldații ucraineni inspectau casele abandonate de pe linia frontului, langa Kiev,…

- Armata ucraineana are sub control situatia in capitala Kiev si in zona limitrofa acesteia, dar se teme ca Rusia ar putea trece acolo din nou la ofensiva dupa o regrupare a trupelor acesteia aflata in desfasurare pe teritoriul Belarusului si in acelasi timp sa continue ofensiva pe fronturile de sud…

- Ministerul rus al Apararii da asigurari sambata ca nu preconizeaza sa-si trimita rezervistii la razboi in Ucraina si denunta ”chemari false” primite de catre rusi, pe care atribuie serviciilor secrete ucrainene, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A avut loc primul schimb dintre Rusia si Ucraina. Noua militari rusi rapiti au fost schimbati cu primarul orasului Melitopol, Ivan Fedorov, a declarat comisarul rus pentru drepturile omului, Tatyana Moskalkova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…