Rușii ar fi jefuit centrala nucleara de la Cernobil inainte de a o parasi, potrivit șefului Agenției de Stat pentru Managementul Zonei de Excluziune, Yevhen Kramarenko, citat de presa locala . In dimineața zilei de 31 martie, trupele rusești care se aflau in zona centralei nucleare de la Cernobil au inceput sa plece. Dupa ce o parte din ele au plecat, un ocupant rus pe nume Yakushev cu indicativul „90th” a vrut sa oblige oficialii ucraineni de acolo sa semneze un act. El a amenințat ca, daca nu il semneaza, vor duce muncitori ucraineni in Belarus. In cele din urma, actul a fost semnat sub constrangere.…