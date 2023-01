Stiri pe aceeasi tema

- ​Atacul rusesc cu rachete asupra orasului ucrainean Kramatorsk si-a ratat tintele si nu au existat semne evidente de victime, a relatat duminica un reporter Reuters, dupa ce Moscova a pretins ca atacul a ucis 600 de soldati ucraineni. Guvernul sustine un amendament legislativ care clasifica hartile…

- Ministerul rus al apararii a declarat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care adapostesc temporar forțele ucrainene. Ministerul rus al apararii a declarat ca atacul asupra cladirilor din Kramatorsk a fost o razbunare…

- Rusia neaga ca rachetele cazute in Polonia i-ar aparține. Ministerul rus al Apararii se apara și contrazice declarațiile oficialilor polonezi. „Declarațiile presei poloneze și ale oficialilor cu privire la caderea rachetelor „rusești” in zona Przewodow sunt o provocare deliberata”, a precizat ministerul…

- Videoclipurile publicate pe rețelele de socializare joi (10 noiembrie) au aratat soldați ucraineni in apropierea unei autostrazi la 30 de mile nord-vest de orașul Herson, controlat de ruși. Un alt grup – in video difuzat și de televiziunea naționala ucraineana – a susținut ca a recucerit orașul din…

- Inspectarea navelor cargou care transporta cereale din Ucraina va continua ''astazi si maine'' la Istanbul, a anuntat duminica Ministerul turc al Apararii, dupa ce Rusia si-a suspendat participarea in acordul semnat pe 22 iulie in Turcia, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- UPDATE Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters. „Este vital ca toate partile…

- China prezinta un risc „fundamental” pentru securitatea SUA in deceniile care vor urma, in timp ce Rusia reprezinta o „amenintare acuta”, estimeaza Pentagonul in noua sa strategie de aparare publicata joi, relateaza AFP. China „prezinta provocarea cea mai fundamentala si cea mai sistemica, in timp ce…