- Rusia vrea sa stabileasca o legatura feroviara intre regiunea sa sudica Rostov si regiunile Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters si TASS.Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de dezvoltare si restabilire a economiei, de restabilire a infrastructurii. Consideram ca…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care simplifica procedura pentru ca rezidenții din regiunile Herson și Zaporojie, aflate sub controlul ocupanților ruși, sa obțina cetațenia și pașapoarte ruseși, relateaza Reuters . Decretul extinde o schema disponibila din 2019 care viza…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei intra intr-o „faza prelungita”, rusii cautand sa controleze total regiunea Donbas si sa ocupe sudul, a declarat marți ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relteaza AFP, citata de Agerpres. „Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- UPDATE 3 Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca orice discuții de pace asupra Ucrainei ar putea eșua, iar discuțiile cu Vladimir Putin le-a comparat cu un crocodil care „ți-a prins piciorul intre falcile sale”. Adresandu-se reporterilor in timpul unui zbor catre India, premierul Marii Britanii a sugerat…