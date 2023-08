Rusia vrea să coopereze militar cu alte țări, anunţă Putin Rusia este dispusa sa coopereze militar cu alte tari, inclusiv sa ia parte la formari si exercitii militare comune, anunta luni presedintele rus Vladimir Putin, intr-o inregistrare in care saluta particpantii la Forumul Armata-2023, in apropiere de Moscova, relateaza CNN. Propunem o dezvoltare a cooperarii intr-o serie de domenii, inclusiv in formare de personal, formare de personal militar strain si imbunatatirea calificarii sale, prin desfasurarea de exercitii comune de comandament si de stat major si altor exercitii, Si ne asteptam, la fel ca inainte, sa se incheie acorduri si contracte de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

