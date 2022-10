Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internationala privind o presupusa implicare a Statelor Unite intr-o presupusa dezvoltare a unor arme biologice in Ucraina, a anuntat Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Rusia nu a avut de ales decat sa-i trimita o plangere…

- Rusia a acuzat Statele Unite de finanțarea unui program de arme biologice in Ucraina, susținand ca a gasit dovezi in acest sens in laboratoarele ucrainene. Moscova a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internaționala privind implicarea Washingtonului in presupusa dezvoltare de…

- Sateliții comerciali ai Statelor Unite și ai aliaților sai ar putea deveni ținte legitime pentru Moscova daca se vor implica in razboiul din Ucraina, a amenințat un oficial de rang inalt al Ministerului rus de Externe, potrivit The Guardian. Potrivit agenției ruse de știri Tass, Konstantin Voronțov,…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Ministrul polonez de Externe a transmis ca nu exclude o intervenție militara din partea NATO in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național de Securitate al Statelor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, la ONU, ca recunoasterea de catre Rusia a referendumurilor false insemna ca nu mai este nimic de discutat cu președintele rus Vladimir Putin. Volodimir Zelenski a participat la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocata la initiativa…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis joi omologului sau chinez Wang Yi o solicitare din partea Uniunii Europene ca Beijingul sa-si utilizeze influenta pe langa Rusia pentru a opri razboiul in Ucraina, relateaza EFE. In cursul unei intrevederi…