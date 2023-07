Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat vineri ca va urmari „de foarte aproape" discutiile dintre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Liderul rus Vladimir Putin a discutat sambata, 24 iunie, cu aliatul sau din Belarus, președintele Alexandr Lukașenko, in prima sa convorbire telefonica internaționala dupa ce a inceput revolta mercenarilor Wagner in interiorul Rusiei, relateaza AFP, preluata de The Moscow Times."Președintele Rusiei…

- Cu puțin timp inaintea rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale din Turcia, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj de felicitare președintelui reales, Recep Erdogan:” Turcia ramane unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea…

- Ceea ce parea a fi pentru Recep Tayyip Erdogan o batalie pentru supraviețuire politica inainte de turul 1 al alegerilor prezidențiale din Turcia, se apropie de un deznodamant fericit pentru acesta. Potrivit ultimelor sondaje, actualul președinte este creditat cu 51% șanse sa caștige un nou mandat dupa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri, 17 mai, ca acordul de la Marea Neagra dintre Ucraina și Rusia privind cerealele a fost prelungit cu inca doua luni, relateaza Sky News, CNN și Al Jazeera.Anunțul lui Erdogan, facut intr-un discurs adresat oficialilor partidului sau de guvernamant,…

- Kremlinul respinge ”ferm” vineri, 12 mai, acuzatii cu privire la un amestec in alegerile din Turcia, unde principalul rival al lui Recep Tayyip Erdogan in scrutinul prezidential de duminica, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat Moscova ca se afla in spatele unor imagini trucate care au agitat campania, relateaza…

- Rusia, care a schimbat in mod repetat obiectivele razboiului impotriva Ucrainei, a introdus o noua condiție pentru incheierea ostilitaților. Se vorbește din ce in ce mai puțin despre „demilitarizarea” Ucrainei, pentru ca Forțele Armate ale Ucrainei au devenit semnificativ mai puternice in timpul razboiului,…