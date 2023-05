Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ''prevala'' in lupta sa impotriva asa-zisilor ''imperialisti'', a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters.Coreea…

- ONU critica lipsa de progres in lupta impotriva mortalitatii materne si infantile.Organizatia Natiunilor Unite a criticat marti lipsa de progres in lupta impotriva deceselor care pot fi prevenite, legate de sarcina si nastere, informeaza dpa. CITESTE SI BREAKING NEWS Statul Major de la Kiev respinge…

- Statul Major al armatei ucrainene a respins marti zvonurile cu privire la posibile atacuri ucrainene asupra defilarilor prin intermediul carora Rusia sarbatoreste ziua victoriei impotriva nazismului, la 9 mai, si a adaugat ca Ucraina lupta ''doar pe front'' si ca nu va ataca evenimente la care participa…

- Invazia armatei ruse care a devastat Ucraina a trimis unde de șoc puternice in țarile baltice, care se tem ca ar putea fi urmatoarele ținte de pe lista statelor pe care Putin vrea sa le atace, scrie Insider. Statele membre NATO de la granița cu Rusia fac acum tot ce pot ca sa fie cat mai bine pregatite…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Pierderi mari in randul forțelor speciale ruse SPEȚNAZ. Pregatiri de lupta ale Flotei ruse din Pacific. Prigojin considera ca Rusia poate suferi o infrangere in Ucraina at Info real.

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa. „Pierderile rusilor sunt de ordinul a 500 de morti si raniti in fiecare zi”, a spus el, adaugand ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…