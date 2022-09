Rusia va interzice bărbaților să iasă din țară după „referendumuri” Barbaților aflați la varsta de mobilizare li se va interzice sa paraseasca Rusia dupa „referendumuri”, a anunțat presa rusa, citand interlocutori de la putere. Potrivit primei surse, cea mai probabila data pentru interdicție este 28 septembrie. O a doua sursa, de asemenea apropiata de AP, spune ca acest lucru se va intampla dupa ce vor avea loc „referendumuri” in autoproclamatele „RPD” și „RPL” și in teritoriile ocupate din regiunile Kherson și Zaporizhzhya. Acestea se vor incheia in seara zilei de 27 septembrie. Interlocutorul a menționat ca ar exista o aparența de „vize de ieșire”: barbații… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Barbaților aflați la varsta de mobilizare li se va interzice sa paraseasca Rusia dupa „referendumuri”, a anunțat presa rusa, citand interlocutori de la putere. Potrivit primei surse, cea mai probabila data pentru interdicție este 28 septembrie. O a doua sursa, de asemenea apropiata de AP, spune ca acest…

- Kremlinul discuta despre posibilitatea de a impune legea marțiala și de a le interzice barbaților sa calatoreasca in strainatate, in timp ce discursul președintelui rus Vladimir Putin in fața Adunarii Federale din 30 septembrie privind anexarea ilegala a teritoriilor ocupate de Ucraina va fi similar…

- Autoritatile ruse recunosc sambata un aflux "important" de masini catre Georgia, in toiul unei mobilizari decretate de presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care un singur post de frontiera a inregistrat aproximativ 2.300 de vehicule, relateaza AFP. "Exista o acumulare…

- Autoritațile de la Helsinki au decis vineri sa ia masuri pentru a limita „semnificativ” intrarea rusilor pe teritoriul Finlandei, țara care a redus deja de zece ori vizele turistice acordate cetațenilor din Federația Rusa, scrie Agerpres citand AFP și Reuters. Tara nordica, in care s-a inregistrat o…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Colaboratorilor ucraineni ai Moscovei din teritoriile ocupate li s-a spus ca „Rusia este aici pentru totdeauna”, dar acum sunt nevoiți sa fuga din Ucraina. Cu cateva saptamani in urma, Irina lucra in administrația de ocupație rusa din Kupiansk, un oraș mare din nordul Ucrainei care fusese capturat la…

- Cecenul Ramzan Kadirov și aliatul lui Putin, a facut un gest neașteptat și a criticat comanda armatei ruse, dupa ce aceasta a fost luata prin surprindere de contraofensiva trupelor ucrainene. Intr-un mesaj audio postat duminica pe canalul sau de pe Telegram, Kadirov spune ca Kremlinul s-ar putea confrunta…

- Aceasta este o data istorica care ne unește pe toți. Ne unește pe toți in spațiul lumii rusești la care viseaza locuitorii din Donbas și din teritoriile eliberate. Ar fi corect și simbolic sa organizam referendumuri chiar in aceasta zi. Secretarul consiliului general al Rusiei Unite și prim-vicepreședinte…