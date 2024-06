Românii asaltează litoralul de Rusalii. Câte persoane sunt așteptate la mare în weekendul prelungit Se anunța cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului, pe litoral. Este și sarbatoarea Rusaliilor, iar mulți au liber luni de la serviciu. 80.000 de turiști sunt așteptați la mare, majoritatea optand pentru Mamaia și Eforie Nord, anunța ProTV. In așteptarea weekendului de Rusalii, unii turiști au ajuns deja la mare pentru un sejur de cateva zile. Turist: „Nu ne place foarte aglomerația și zgomotul, e perfect pentru noi. Niște zile libere.” Fetița: „Apa e foarte placuta și soarele zambește.” Reporter: Cat stai la mare? Fetița: Cinci zile. Totuși, cei care nu și-au unit concediul cu sejurul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

