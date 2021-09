Stiri pe aceeasi tema

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…

- In zilele de 8 și 9 septembrie 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru monitorizarea calitații aerului instalate in laboratorul mobil al Primariei Municipiului Sebeș, conform contractului anual de mentenanța. Pe durata prestarii acestor servicii,…

- Vanzarile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitați) din totalul vanzarilor de mașini noi pana in 2024, pe cele mai importante șase piețe din Europa (Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania și Elveția), evoluție impulsionata de mașinile cu baterii. Segmentul de flota (B2B)…

- Echipele Villarreal, Sporting Lisabona si Lille fac parte din urna capilor de serie la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, programata joi, la Istanbul (19:00, ora Romaniei). Urna cuprinde campioanele celor mai bine clasate sase tari in clasamentul coeficientilor UEFA (Anglia, Spania,…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, si-a aflat, joi, adversarele din grupa A a Euroligii, daca va trece de calificarile de pe teren propriu. Potrivit tragerii la sorti de la Munchen, Sepsi ar urma sa joace in grupa A a Euroligii, daca va castiga turneul de calificare…

- In cazul in care bugetul tau a devenit cel mai problematic factor in alegerea costumului de mire, iti sugeram sa-ti faci tinuta la comanda. Cu siguranta investitia merita, pentru ca vei avea multe avantaje, mai ales daca alegi un model din colectia de costume la comanda de la Filip Cezar.…

- Storis, prima aplicație de audiobooks, e-books și podcasts conceputa in Romania, pregatește expansiunea internaționala și vrea sa fie prezenta pe opt piețe europene, in afara Romaniei, pana in 2026. Prima extindere va cuprinde Estonia și Moldova, teritorii in care aplicația va fi debuta pana in 2022.…

- Adevarata masura a puterii de cumparare a europenilor se observa analizand salariul mediu net pe fiecare țara in parte, din spațiul comunitar. Practic, salariul mediu net din fiecare țara membra UE arata cu ce salarii traiesc europenii.Datele statistice europene arata ca, cel mai mare salariu mediu…