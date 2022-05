Rusia trimite zece blindate de tip BMP-T ”Terminator” în Donbas Rusia a desfasurat in Donbas, in estul Ucranei, o noua blindata, "Terminator", care nu este insa robotul ucigas, asa cum sugereaza numele hollywoodian al acesteia, insa este una dintre ultimele blindate rusesti, o bijuterie a tehnologiei, menita sa apere tancurile pe care le insoteste, relateaza AFP. Este vorba, de fapt, despre un vehicul de lupta de sustinere a tancurilor - BMP-T. Rusia a desfasurat zece astfel de blindate de asalt la Sivierodonetk, potrivit Ministerului britanic al Apararii. "Compania operationala BMP-T Terminator probabil a fost desfasurata pe axa Sivierodonetk", a anuntat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei nu…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus joi, prin telefon, premierului italian Mario Draghi ca Rusia este pregatita sa ajute la atenuarea crizei alimentare internaționale, dar numai daca Occidentul ridica sancțiunile impuse Moscovei, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters . „Vladimir Putin a subliniat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.Intr-un interviu difuzat de…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat joi opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale, inclusiv cele impotriva Rusiei,…

- Nimeni nu știe cu adevarat cum arata iadul. Fiecare și-a imaginat locul ala in fel și chip. Dar, se prea poate ca infernul sa fie cam cum arata orașele și satele dupa bombardamente. Și, cel mai elocvent exemplu in acest sens, este, pentru acum, pentru timpul prezent, Ucraina și Mariupolul. Al doilea…

- Presedintele american Joe Biden a cerut, luni, deschiderea unui proces pentru crime de razboi impotriva presedintelui rus, Vladimir Putin, in urma asasinatelor din Bucea, si a spus ca va solicita impunerea unor sanctiuni suplimentare ca urmare a atrocitatilor din Ucraina, relateaza The Associated Press.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea unei centrale nucleare din centrul Ucrainei, in plina invazie rusa, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Avertizam pe toata lumea ca…