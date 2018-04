Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lunii aprilie aduce și surprize la nivelul fenomenelor meteorologice. Specialiștii au fost alarmați sa vada o furtuna extrema, in Rusia, care a facut mai multe victime, dar și un val de grindina imensa in China.

- In prezent, Direcția Silvica Teleorman administreaza o suprafața totala de 28.074 hectare fond forestier, din care 21.098 ha sunt paduri proprietate de stat și 6.976 ha paduri private pentru care sunt incheiate contracte de paza și administrare, cat și preluate cu acte de constatare. Suprafața ocupata…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…

- Peste 30 de hectare de padure si 320 de hectare de pasune din localitatile Corabia si Gircov au fost inundate de apele Dunarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Acesta a precizat ca terenurile inundate sunt situate…

- Tramvaiele liniei 41 au fost blocate, duminica, pe ambele sensuri, din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, reprezentantii RATB introducând autobuzul 641 pentru preluarea calatorilor de pe traseul liniei 41, anunta institutia.

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie in avionul 6W703, impreuna cu iubia sa de 25 de ani, Nazezha. Cei doi intentionau sa calatoreasca la Orsk, orasul natal al barbatului, pentru a petrece ziua lui de nastere, dar si pentru a achizitiona o masina. Cu toate…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse. Noul cod rutier, publicat in Monitorul…

- Din cauza podurilor de gheața formate peste raul Nistru, posturile vamale de tip debarcader Soroca și Molovata, dar și punctul de trecere de tip debarcader Soroca – Țekinovka iși au temporar sistata activitatea, transmite IPN.