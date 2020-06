Rusia testează pe militari un vaccin împotriva COVID-19 Ministerul Apararii din Rusia a anuntat marti ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 pe un grup de 50 de militari care s-au oferit sa participe la acest studiu medical, relateaza EFE, preluat de Agerpres. “Pentru a verifica siguranta si eficienta vaccinului au fost selectati 50 de militari, intre care cinci femei, […] The post Rusia testeaza pe militari un vaccin impotriva COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

