Rusia susţine că a preluat controlul asupra unui aerodrom abandonat de americani în nordul Siriei Rusia a anuntat vineri ca a preluat controlul asupra unui aerodrom in nordul Siriei, pe care trupele americane l-au abandonat mai devreme saptamana aceasta, informeaza dpa. Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS. "Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari ai bazei", a declarat acest oficial, caruia nu-i este precizat numele. SUA au folosit aerodromul pentru a sustine fortele de opozitie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

