- Moscova susține ca a doborit joi seara opt drone ucrainene in vestul Rusiei, fara a menționa posibile daune sau raniți, dupa ce un atac rus asupra satului ucrainean Groza s-a soldat cu moartea a 51 de persoane, transmite Agerpres.ro. Joi, in jurul orei 23:30 (20:30 GMT), „sistemele de aparare aeriana…

- Moscova susține ca a doborat opt drone ucrainene in regiunile Belgorod și Kursk din vestul țarii, fara sa menționeze daca au fost inregistrate pagube sau raniți, dupa ce un atac rus asupra satului ucrainean Groza s-a soldat cu moartea a 51 de persoane

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata de mai multe ori de fortele ucrainene de la…

- Rusia a doborat in cursul noptii 19 drone aeriene ucrainene deasupra Marii Neagre si a Peninsulei Crimeea anexata, precum si alte trei in regiunile Kursk, Belgorod si Orel, a anuntat azi Ministerul Apararii de la Moscova. “Sistemele de aparare aeriana au distrus 19 drone ucrainene deasupra Marii Neagre…

- Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.

