- Guvernul Slovaciei va cumpara 14 avioane de vanatoare F-16 din Statele Unite, pentru a inlocui flota actuala formata din avioane rusesti MiG-29, a declarat miercuri ministrul Apararii din Slovacia, Peter Gajdos, relateaza Reuters. Avioanele vor fi livrate in termen de 36 de luni de la semnarea…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters, informeaza Agerpres.Guterres a afirmat…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…

- Irakul a intreprins joi o lovitura aeriana impotriva unei pozitii a gruparii Stat Islamic (SI) in Siria vecina, a anuntat armata irakiana, citata de Reuters, informeaza Agerpres.Avioane F-16 au distrus o cladire folosita de catre membri ai conducerii gruparii sunnite ultraradicale, a precizat…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. Citește și: Dezvaluiri din sala de judecata - Tariceanu, solicitare de ultima ora in instanța"Un…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters.Potrivit ziarului rus Kommersant, care…

- Autoritațile ruse au reușit sa rețina un norvegian și sa il convinga pe acesta sa admita ca era spion. Frode Berg, un barbat norvegian care era suspectat de spionaj in Rusia, a recunoscut ca lucra pentru serviciile secrete militare ale Norvegiei, conform avocatului sau, scrie Reuters.

- Seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, si comandantul suprem al fortelor NATO Curtis Scaparrotti se intalnesc joi in Azerbaidjan pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Tass, scrie Reuters.Gherasimov se afla intr-o…