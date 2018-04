Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Unitati ale Fortelor Terestre din Rusia si din Belarus au inceput exercitii militare comune in apropierea granitei dintre Belarus si Polonia, a anuntat, miercuri, Ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Tass. Potrivit unui comunicat emis de catre Ministerul Apararii de la…

- Doua distrugatoare americane dotate cu lansatoare de racheta "Tomahawk" au fost trimise in Marea Mediterana in contextul acuzatiilor aduse de SUA de utilizare a armelor chimice de catre militarii sirieni in orasul Duma. Armata siriana a fost plasata in alerta, in perspectiva unor lovituri internationale,…

- Doua distrugatoare americane dotate cu lansatoare de racheta "Tomahawk" au fost trimise in Marea Mediterana in contextul acuzatiilor aduse de SUA de utilizare a armelor chimice de catre militarii sirieni in orasul Duma. Armata siriana a fost plasata in alerta, in perspectiva unor lovituri internationale,…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan de actiuni in vederea imbunatatirii mobilitatii trupelor si echipamentelor militare pe continentul european, intr-un context de tensiuni constante cu Rusia, relateaza AFP conform News.ro . Obiectivul Bruxellesului este sa indeparteze, in cele din urma,…

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…