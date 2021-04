Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si-a exprimat joi ingrijorarea privind amplificarea rasismului impotriva albilor in SUA, legand acest presupus fenomen de corectitudinea politica "impinsa pana la absurd" in aceasta tara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o declaratie de la televiziunea…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…

- Seful diplomatiei germane a salutat joi 'limbajul foarte clar' al Statelor Unite ale Americii fata de Rusia, actiunea sa in Siria si chiar incercarile sale 'de a influenta alegerile din terte tari', relateaza AFP, potrivit AGERPRES. 'Ne dorim sa ramanem in masura sa mentinem fereastra dialogului…

- Relatiile dintre UE si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a declarat, vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, inaintea intrevederii cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat Departamentul de…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu i-a adresat miercuri, 27 ianuarie 2021, o scrisoare de felicitare omologului american, Antony Blinken, cu ocazia preluarii oficiale a mandatului de secretar de stat al SUA, dupa confirmarea de catre Congresul SUA. In cadrul scrisorii, ministrul Bogdan Aurescu…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…