Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…

- Discursul lui Vladimir Putin de comemorare a trupelor sovietice pentru ca au spart asediul nazist al Leningradului ilustreaza faptul ca acesta „ramane nesigur in privința capacitații sale de a modela semnificativ spațiul informațional rusesc”, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat astazi muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian . De asemenea, liderul rus a dezvaluit ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian". "Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al lui Vladimir Putin, a declarat ca, de fapt, autoritațile ucrainene nu doresc sa negocieze cu Rusia, de vreme ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase ca negocierile cu Moscova ar trebui sa fie publice , relateaza Kommersant . „Pentru ei, vineri e de…

- UE a declarat ca nu va recunoaște pașapoartele rusești emise in regiunile din Ucraina anexate de Moscova. Masura – care acopera și doua zone din Georgia controlate de Kremlin – inseamna ca documentele de calatorie rusești eliberate rezidenților din aceste regiuni nu pot fi folosite pentru obținerea…

- Președintele rus Vladimir Putin a participat vineri la o ceremonie publica in Piața Roșie din Moscova, cu ocazia Zilei unitatii nationale ruse. Liderul de la Kremlin a purtat o pereche de pantofi cu toc inalt și talpa groasa și s-a cațarat chiar și pe o bordura la poza de grup, pentru a nu fi depașit…