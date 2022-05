Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se confrunta cu o inflatie accelerata si o fuga a capitalurilor, in timp ce in paralel este amenintata de o posibila intrare in incapacitate de plata dupa ce Occidentul a impus sanctiuni dure ca reactie la invadarea Ucrainei."National Wealth Fund va fi principala sursa de finantare a cheltuielilor…

- Ar fi "prostesc" sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,

- Federația Engleza de Fotbal este revoltata ca meciurile din Cupa Angliei, desfașurate in weekend, au fost transmise live in Rusia, cu toate ca a cerut deținatorului drepturilor TV suspendarea acordului cu televiziunile rusești. Oficialii englezi au purtat discuții cu agenția internaționala de media…

- Motivul pentru care UE amana eventuala sancționare a Varșoviei și Budapestei este razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Sancțiunile economice – care au nevoie de activarea unui mecanism complex – ar veni intr-un moment in care aceste țari se confrunta cu situații extrem de dificile din cauza razboiului…

- Motivul pentru care UE amana eventuala sancționare a Varșoviei și Budapestei este razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Sancțiunile economice – care au nevoie de activarea unui mecanism complex – ar veni intr-un moment in care aceste țari se confrunta cu situații extrem de dificile din cauza razboiului…

- Grupul bancar olandez ING a furnizat vineri o actualizare a informatiilor privind expunerea sa la Rusia si Ucraina, spunand ca imprumuturi de aproximativ 700 milioane de euro (771 milioane de dolari) "sunt afectate de noile sanctiuni impuse de UE si SUA entitatilor si persoanelor fizice din Rusia",…

- Medvedev, care ocupa in prezent functia de vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe Facebook ca toate sanctiunile venite din partea NATO, SUA, UE si statele aliate reprezinta o „fictiune” si nu schimba cu nimic desfasurarea conflictului. „Aceste interdictii nu vor schimba nimic,…

- Adjunctul presedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat ca Moscova ar putea raspunde sanctiunilor americane si UE, dupa invazia Ucrainei, prin iesirea din acordurile de neproliferare nucleara cu SUA si inghetarea activelor occidentale din Rusia, relateaza AP.