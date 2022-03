Rasturnare de situație. Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse, a rabufnit in acest weekend, lansand un avertisment. „Astazi ne-au declarat un adevarat razboi hibrid, un razboi total”, a spus Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse, in timpul unei reuniuni a Fondului de Sprijin pentru Diplomație Publica in Rusia, scrie EFE, citata de Agerpres. Totodata, oficialul rus a amintit ca termenul de ”razboi total” a fost folosit de armata nazista in al Doilea Razboi Mondial. Rusia nu se va izola „Termenul este folosit acum de mulți politicieni europeni cand vorbesc despre…