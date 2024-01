Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a fost atacata cu rachete rusești in primele ore ale zilei de sambata, in timp ce apararea sa antiaeriana a reușit sa doboare mai puține rachete decat de obicei, noteaza Reuters. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 37 de rachete și trei drone. Opt rachete au fost doborate, au…

- Ucraina a suferit un amplu atac cu rachete rusești in primele ore ale zilei de sambata, in timp ce apararea sa antiaeriana a reușit sa doboare o proporție mult mai mica de rachete decat de obicei, relateaza Reuters.

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Presedintele Volodimir Zelenski a pledat din nou pentru ajutor din partea aliatilor pentru consolidarea apararii antiaeriene ucrainene, aratand ca in cinci zile Rusia a consumat 300 de rachete si 200 de drone pentru a ataca Ucraina. El a avertizat ca un esec in Ucraina va dovedi ca democratiile nu pot…

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac aerian de vineri dimineața. Un civil a fost ucis, iar alți patru au fost raniți, potrivit The Guardian. Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac…

- China se opune imparțirii lumii pe linii ideologice și a provocarii divizarii intre țari. Beijingul va continua sa ceara reluarea discuțiilor de pace, a declarat ministrul adjunct chinez de externe Nong Rong la cel de-al 10-lea Forum de Securitate Xiangshan