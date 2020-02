Rusia relaxează regulile privind simbolurile naziste Deputații ruși au relaxat miercuri legea rigida care pedepsește utilizarea simbolurilor naziste, care acum vor putea fi afișate fara riscul unei amenzi daca nu glorifica Germania nazista, relateaza AFP.

Amendamentele au fost adoptate în a treia și ultima lectura și trebuie acum sa fie aprobata de Vladimir Putin.

Afișarea simbolurilor naziste precum svastica este pedepsita în Rusia cu o amenda sau cu închisoare pe o perioada scurta. Utilizarea va fi de acum posibila daca releva o &"atitudine negativa fața de ideologia nazista&" și nu reprezinta propaganda.

