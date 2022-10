Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a semnalat marți, la o intalnire cu oficialii, potențialele riscuri suplimentare pentru recolta din 2023, in condițiile in care lucratorii agricoli vor fi și ei și ei recrutați in cadrul mobilizarii parțiale, transmite Reuters.”Aș dori sa ma adresez șefilor regionali și șefilor de intreprinderi…

- Recolta de cereale a Ucrainei in acest an ar putea totaliza doar 54,1 - 55,7 milioane de tone, fata de nivelul record de 86 milioane de tone, din cauza invadarii tarii de catre Rusia, care a provocat reducerea suprafetei cultivate, au estimat analistii companiei de consultanta APK-Inform, transmite…

- Firma ruseasca de cercetare de piata Sovecon si-a majorat estimarile privind recolta de grau a Rusiei in 2022, la 94,7 milioane de tone, de la 90,9 milioane de tone, citand randamentele record in multe regiuni si perspectivele mai bune pentru graul de primavara, dupa ploile din ultimul timp, transmite…

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat joi firma de consultanta Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fata de estimarile…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar plutea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar…