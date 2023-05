Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, spune ca nu exista infrastructura pentru F-16 in Ucraina și nici piloții necesari, motiv pentru care avioanele ar putea fi conduse de „voluntari straini”. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si nici numarul necesar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat "asigurari categorice" omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba.Liderul american, care a sustinut o conferinta…

- Rusia a anuntat sambata ca a cucerit integral Bahmut, orasul devastat din estul Ucrainei. Acest anunț ar marca sfarsitul celei mai lungi si sangeroase batalii din razboiul de 15 luni, noteaza News.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca asistența militara europeana și americana in valoare de zeci de miliarde de dolari acordata Ucrainei arata ca Rusia se confrunta acum cu insași cu NATO, intr-un interviu acordat duminica pentru televiziunea de stat Rossiya 1, relateaza Reuters.„Ei trimit arme…