Rusia: Putin ia apărarea forţelor de ordine, acuzate de violenţe Presedintele rus Vladimir Putin a aparat cu fermitate miercuri fortele de ordine, acuzate ca au comis violente in actiunile de dispersare a recentelor manifestatii ale opozitiei, relateaza AFP. "Nu isi fac decat datoria. Nimeni nu ridica un baston doar asa. Daca oamenii se comporta respectand regulile, procedurile si legile, cine ar ridica un baston?", a declarat liderul de la Kremlin intr-un interviu pentru agentia de presa publica TASS. Numerosi militanti politici au protestat impotriva reactiei politienesti, considerata excesiva, in timpul manifestatiilor opozitiei de vara trecuta de la Moscova,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

