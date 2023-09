Rusia pregătește o nouă lovitură: Prețurile internaționale ale petrolului ar putea exploda până la sfârșitul anului Piața internaționala a petrolului este in acest moment mai fragila decat pare la prima vedere și ar putea crea condițiile pentru noi majorari de prețuri pana la sfarșitul anului, avertizeaza unii specialiști. Deficitul zilnic de petrol pe piețele internționale se afla pe o puternica tendința de creștere, in condițiile in care cererea tot mai mare nu este satisfacuta de marii producatori. Din contra, țarile din OPEC+ pregatesc, sub influența Rusiei, reduceri suplimentare ale producției, care vor atrage creșteri de prețuri. ”Piața fragila” Opinia consensuala a analiștilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

