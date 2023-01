Rusia pompează petrol din regiunea arctică spre China şi India Petrolul arctic Arco, Arco/Novy Port si Varandey nu se indreapta in mod normal spre est, dar acum este reorientat, dupa ce Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia au introdus in decembrie un plafon de pret pentru petrolul rusesc, pe langa embargoul UE asupra petrolului livrat de Rusiea pe mare. Vanzatorii comercializeaza titeiul rusesc cu reduceri mai mari de pret, in timp ce absorb costuri de transport mai mari. Tot acest titei arctic merge de obicei in UE, dar acum trebuie sa mearga in alta parte”, a spus un trader din Singapore. Exporturile de titei arctic spre India au crescut constant din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

