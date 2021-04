Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat joi ca iși va retrage trupele detașate la granița cu Ucraina și din Crimeea pentru ca exercițiile militare s-au incheiat, relateaza Euronews . Desfașurarea impresionanta de trupe rusești care a atras condamnarea statelor vestice includea zeci de nave marine, sute de avioane de razboi…

- Rusia a anunțat joi ca își a retrage trupele din apropierea graniței cu Ucraina și Crimeea, considerând finalizate exercițiile militare pe care le-a desfașurat în zona, relateaza Euronews.„Trupele și-au demonstrat abilitatea de a asigura o aparare de încredere a…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele…

- Cancelarul Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cel ucrainean Volodimir Zelenski au lansat vineri un apel catre Rusia de a-si retrage trupele comasate in ultimele saptamani la frontiera cu Ucraina, intr-un demers pentru "detensionarea" situatiei in regiune, relateaza AFP, Reuters…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Rusia ameninta ca o noua escaladare a razboiului in Donbas ar putea ”disstruge” Ucraina, iar NATO isi exprima ingrijorarea fata de o importanta consolidare a prezente militare ruse in estul acestei tari, devastat de razboi, relateaza Reuters potrivit news.ro. Imagini difuzate pe retele de…