Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tehnologic rus VK, proprietarul primei retele de socializare din Rusia, ''VKontakte'', a anuntat luni ca director general al grupului a fost numit Vladimir Kirienko, fiul unui colaborator apropiat al presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Acest…

- Autoritațile de la Roma au amendat joi, 9 decembrie, Amazon cu suma de 1,13 miliarde de dolari pentru ca abuzeaza de pozitia dominanta detinuta pe piata, aceasta fiind una dintre cele mai mari amenzi impuse unei companii americane de tehnologie in Europ.Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate”…

- Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate” decizia autoritatii de reglementare italiene si ca va face apel. Autoritatile de reglementare la nivel global au intensificat supravegherea gigantilor din sectorul tehnologiei, dupa o serie de scandaluri legate de respectarea vietii private si a dezinformarilor,…

- Un tribunal din Moscova a amendat luni Google cu 3 milioane de ruble (400.386 de dolari) pentru ca nu a sters continutul considerat ilegal, in cadrul unei dispute mai largi cu gigantul american din sectorul tehnologiei, transmite Reuters, scrie news.ro. Autoritatea de reglementare din sectorul…

- Autoritatea de Concurența și Piața din Italia (AGCM) a sancționat giganții tehnologiei Apple și Google cu suma totala de 20 de milioane de euro pentru ca au apelat la „metode agresive” de colectare a datelor și de folosire a lor in scop comercial, informeaza RFI.

- ​Jurnaliștii site-ului de investigații Bellingcat au confirmat pe baza unor date disponibile public ca diplomatul rus gasit mort la Berlin, despre care presa germana scrie ca ar fi fost un agent de informații sub acoperire, este fiul generalului Alexei Zhalo, directorul adjunct al celui de-al Doilea…

- Rusia are una dintre cele mai mari cifre de morți din lume Covid-19 – oficial aproape 218.000 de decese, dar cel puțin 660.000 de decese in exces fața de media obișnuita de la inceputul pandemiei in martie 2020. “Eveniment epocal: timp de 12 luni, din octombrie 2020 pana in septembrie 2021, declinul…