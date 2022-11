Rusia nu va livra petrol sau produse petroliere catre tarile care impun un plafon de pret pentru exporturile sale de petrol si ar putea, de asemenea, sa reduca productia de titei, a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, citat de Reuters. El a reiterat ca Rusia ramane un furnizor de petrol de incredere si ca introducerea […] The post Rusia nu va mai livra petrol sau produse petroliere tarilor care impun un plafon de pret appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .