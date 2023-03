Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a anunțat marți intenția Moscovei de a „stabili și consolida resursele agențiilor de securitate rusești” in Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, regiuni anexate de Rusia la sfarșitul lunii septembrie 2022, in urma unor așa-numite referendumuri, care au fost respinse de Ucraina și națiunile…

- Rusia nu detine resursele necesare pentru lansarea unei curse "nelimitate" a inarmarii nucleare, apreciaza Colin Kahl, subsecretar american pentru Politica Apararii, in contextul deciziei Moscovei de suspendare a Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), anunța Mediafax.…

- Administratia SUA transmite ca regreta decizia "iresponsabila" a Rusiei de suspendare a Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START) și ar vrea negocieri pentru controlul armamentului nuclear.

- Ofensiva Rusiei in Ucraina a inceput, spune șeful NATO. Luni, in fața jurnaliștilor, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca organizația nu vede "niciun fel de semn" ca Vladimir Putin "se pregatește pentru pace". "Ceea ce vedem este ca președintele Putin și Rusia doresc in continuare…

- Administratia Vladimir Putin avertizeaza ca aplicarea Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic este afectata de politicile Statelor Unite si de obiectivul invingerii "strategice" a Rusiei in Ucraina, in contextul acuzatiilor Washingtonului la adresa Moscovei, anunța Mediafax. Fii…

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, miercuri, Washingtonul de distrugerea cadrului de efectuare a inspectiilor reciproce la bazele nucleare stabilit prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), dupa ce Statele Unite au criticat atitudinea Moscovei, informeaza Mediafax.…

- Un barbat care locuiește in suburbiile Americii și-a folosit magazinul online de artizanat ca paravan pentru a expedia in Rusia "componente electronice avansate" folosite pentru arme nucleare,susțin procurorii americani. Alexey Brayman a fost acuzat ca facea parte dintr-o rețea internaționala de…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…