Accident in Ploiesti, langa fabrica Dero. Un pieton a fost lovit de masina

Un accident rutier s-a produs luni seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Nordului din Ploiesti, in zona fabricii Dero. Un pieton a fost lovit de masina, in apropierea statiei de tramvai. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. … [citeste mai departe]