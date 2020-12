Stiri pe aceeasi tema

- Suspendata pe patru ani din cauza scandalului de dopaj pus la cale de stat, Rusia a facut apel la TAS. Tribunalul Sportiv de la Lausanne a redus sancțiunea la jumatate, dar Rusia tot nu va concura sub steagul național la Jocurile de la Tokyo (vara) și Beijing (iarna), precum și la CM 2022 Patru ani…

- „Nu am îndoieli ca Putin a ordonat sa fiu otravit”, a declarat Aleksei Navalnîi, avocat și oponent al lui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, la trei luni dupa ce a parasit Spitalul Charité din Berlin, unde a ramas mai bine…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Uniunea Europeana a publicat o decizie cu privire la includerea in lista sancțiunilor a directorului FSB, Aleksandr Bortnikov, prim-adjunctului șefului administrației prezidențiale, Serghei Kirienko și altor patru demnitari de rang inalt. Kremlinul considera ca…

- Lotul echipei nationale de rugby a Romaniei s-a reunit, marti, la Bucuresti, pentru meciul test cu Rusia si ultimul joc din Rugby Europe Championship, cel cu Belgia, potrivit site-ului FRR.''Stejarii'' au facut mai intai testul COVID-19, luni, iar marti au intrat in cantonament la Snagov unde…

- Rusia a declarat luni 'persona non grata' doi diplomati bulgari aflati la post la Moscova, intr-un raspuns simetric la expulzarea luna trecuta din Bulgaria a doi diplomati rusi suspectati de spionaj, relateaza agentiile de presa Reuters, EFE, AFP si RIA Novosti. 'Ambasadorul…

- Rusia nu intenționeaza sa se justifice in fața țarilor occidentale din cauza situației in jurul fondatorului Fondului Anticorupție (FBC), Alexei Navalnii. Despre acest lucru a declarat reprezentantul permanent al Rusiei in cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) Alexandr Șulghin…

- Ministerul rus de externe a spus sâmbata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german când a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe a cerut, în același comunicat de presa, ca cei care conduc o ”campanie…

- Președintele camerei inferioare a Parlamentului Rus, Duma, l-a acuzat joi pe opozantul Alexei Navalnîi ca lucreaza pentru serviciile secrete occidentale și a susținut ca de fapt Vladimir Putin i-a "salvat viața", scrie AFP."Navalnîi nu are nicio rușine, este un scelerat.…