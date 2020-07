Rusia „însămânțează norii” pentru a stinge incendiile devastatoare din Siberia Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”insamantarii norilor” pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, conform Agerpres. Insamanțarea norilor este tehnica prin care se incearca modificarea cantitații de precipitații care sunt produse de anumiți nori prin dispersarea in atmosfera a […] The post Rusia „insamanțeaza norii” pentru a stinge incendiile devastatoare din Siberia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters. Agentia forestiera rusa a precizat…

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Agentia forestiera rusa a precizat…

- Un barbat inarmat cu un cutit a injunghiat miercuri in gat un politist in cartierul Brooklyn din New York, iar doi colegi ai acestuia care s-au grabit sa-i vina in ajutor au fost raniti, inainte de a-l impusca pe atacator de mai multe ori, a comunicat politia, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la intreaga capacitate incepand de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Agerpres, conform Reuters. Odata cu localurile de alimentatie publica,…

- Șase cazuri de angajați ai Serviciul de Transport București, dintre care un șofer de autobuz și un vatman, au fost confirmați cu COVID-19, anunța Digi24. Șase angajați ai Societații de Transport București (STB), intre care un șofer de autobuz și un vatman, au fost confirmați cu noul coronavirus. Reprezentanții…

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters, preluat de Agerpres. Aproximativ 400.000 de…

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…