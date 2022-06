Rusia face o mișcare îndrăzneață, în plin summit al NATO: începe rusificarea sudului Ucrainei Linii de tren si autobuz urmeaza sa lege - incepand de la 1 iulie - Crimeea anexata de catre Rusia in 2014 de regiuni cucerite in sudul Ucrainei, anunta miercuri autoritati proruse de ocupatie, relateaza AFP. Mișcarile Rusiei vin in contextul in care liderii NATO se afla la Summitul de la Madrid și incearca sa gasesc soluții pentru a stopa razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

