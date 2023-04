Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre 240 de agenti patogeni diferiti de boli periculoase, inclusiv antrax si holera, a declarat miercuri Igor Kirillov, seful trupelor de protectie impotriva radiatiilor, substantelor chimice si biologice din cadrul fortelor armate ruse, relateaza TASS, potrivit News.ro . „De fapt, am lucrat…

- Rusia a ocupat malul de vest al raului Bahmutka, periclitand o ruta de aprovizionare cheie a fortelor ucrainene, in efortul acestora de a recastiga controlul asupra orasului estic Bahmut, a informat, vineri, Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau.Ce spune raportul„In ultimele zile, forțele…

- Suntem in ziua 376 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Zelenski spune ca lupta pentru Donbas este „una dintre cele mai dificile și dureroase batalii”, in timp ce o declaratie rastalmacita a președintelui ucrainean e folosita pentru a sugera ca americanii trebuie sa mearga la razboi. Forțele ucrainene…

- Forțele ucrainene care apara Bakhmut se confrunta cu o presiune din ce in ce mai puternica din partea forțelor rusești, au declarat sambata serviciile de informații militare britanice, lupte intense avand loc in interiorul și in jurul orașului din estul țarii. In imaginile difuzate de Reuters, care…

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.

- Cadavrul unui inalt oficial din Ministerul rus al Apararii a fost gasit in fata blocului in care locuia la Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, dupa ce ar fi cazut de la fereastra, a anuntat joi publicatia locala Fontanka, citata de agentia EFE.

- Autoritațile britanice anunța ca militarii ruși efectueaza „atacuri de tatonare" in apropierea orașelor ucrainene, potrivit Sky News. Astfel de atacuri s-ar fi produs in apropierea a doua orașe ucrainene, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca o problema cronica a tarii pusa in fundal de razboiul impotriva Rusiei, coruptia, nu va fi tolerata si a promis decizii cheie privind eradicarea acesteia in aceasta saptamana, informeaza luni Reuters. Angajamentul exprimat de presedintele Zelenski…