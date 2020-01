Doi tineri kirgizi au fost arestati joi la Sankt-Petersburg, in Rusia, pentru graffiti impotriva lui Vladimir Putin si sunt acuzati acum de "instigare publica la terorism", a transmis justitia din orasul de origine al presedintelui rus, relateaza AFP. Conform anchetatorilor, cei doi tineri cu varste in jurul a 20 de ani, Mukhammadaziz Icimatov et Islombek Parpiev, au fost angajati de un necunoscut pe internet pentru a desena pe zidurile orasului un portret al lui Vladimir Putin insotit de inscriptia: "Cand il vezi, omoara-l!". Aceste graffiti au fost aplicate pe cel putin sase imobile din centrul…