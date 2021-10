Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Amsterdam a decis marti, spre furia Moscovei, ca o colectie de comori arheologice imprumutate de un muzeu din Crimeea unui muzeu din Olanda cu putin timp inainte de anexarea peninsulei de la Marea Neagra de catre Rusia, in martie 2014, sa fie restituita Ucrainei.

- Rusia a anuntat miercuri demararea unei anchete pentru estimarea prejudiciului sau dupa decizia justitiei olandeze de a returna Ucrainei o colectie nepretuita de artefacte de aur din Crimeea, disputata intre Moscova si Kiev, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Comitetul de ancheta al Federatiei Ruse…

- Premierul britanic, Boris Johnson, l-a asigurat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, ca relatiile dintre tarile lor, foarte degradate, nu sunt la nivelul dorit de Londra si a cerut Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru combaterea schimbarilor climatice înainte de COP26, potrivit…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat luni, 23 august, la Kiev, la Summitul inaugural al Platformei Crimeei. Geoana a subliniat ca NATO este alaturi de Ucraina și a solicitat Rusiei sa restituie controlul peninsulei Crimeea. „Crimeea este teritoriul Ucrainei”, a spus…