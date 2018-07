Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR, Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Rusia și Croația s-au mai intalnit pana acum de trei ori. Doua remize ”albe”, 0-0, in 2006 și in 2007 și un 3-1 pentru croați, intr-un amical disputat in 2015. Rusia – Croația (sambata, ora 21.00, TVR 1, TVR…

- Generatia croata a lui Luka Modric si Ivan Rakitic o poate ''depasi'' pe cea din 1998, care a ajuns pana in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Franta, a asigurat, joi, Dejan Lovren, cu doua zile inaintea sfertului de finala cu Rusia, informeaza AFP. "Noi respectam generatia 1998.…

- Astazi, Rusia va arata daca poate sa emita pretenții Prima zi a optimilor s-a incheiat cu partida dintre Portugalia și Uruguay, in care sudamericanii au demonstrat ca sunt un team redutabil de care vor trebui sa țina cont viitorii adversari. Omul meciului a fost Cavani care a marcat doua goluri antologice,…

- Presa din Argentina, dupa drama cu Croația: ”Catastrofa! Messi a fost stins, deprimat” Leo Messi, cvintuplu castigator al ”Balonului de Aur”, si coechipierii sai din echipa Argentinei au suferit o severa infrangere contra Croatiei, cu scorul de 0-3, joi seara, la Nijnii Novgorod, in Grupa D a Cupei…

- Zlatko Dalic, dupa Croația – Argentina 3-0: ”Tactica noastra a fost perfecta”. Selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, era in extaz dupa victoria categorica a echipei sale in fata vicecampioanei mondiale Argentina (3-0), joi seara la Nijnii Novgorod, sinonima cu calificarea in optimile de finala ale Cupei…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Croatiei, Zlatko Dalic, a anuntat luni lotul de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala 2018 din Rusia, pe lista regasindu-se vedetele Luka Modric, Ivan Rakitic si Mario Mandzukic, informeaza AFP. Dalic anuntase in urma cu doua saptamani un lot de 24 de…