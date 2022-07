Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Rusia il comemoreaza joi pe tarul Petru cel Mare, care a incercat sa apropie imperiul de Europa, un ecou al trecutului care este diferit trei secole mai tarziu, in plina ruptura intre Moscova si Occident din cauza invaziei ruse asupra Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Rusia planuiește sa anexeze complet regiunea ocupata Herson, din sudul Ucrainei, cat mai curand posibil, a declarat un oficial de la Kremlin, citat de BBC. „Includerea regiunii Herson in Federația Rusa va fi cu drepturi depline, similar cu aderarea Crimeei”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct…

- Federația Rusa de Fotbal a trimis un protest oficial catre Federația Internaționala de Fotbal (FIFA) impotriva noului design al echipamentului echipei naționale a Ucrainei, care infațișeaza Crimeea ca parte a Ucrainei, a anunțat duminica Interfax, potrivit serviciului de comunicare al RFU. Fii…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care simplifica procedura pentru ca rezidenții din regiunile Herson și Zaporojie, aflate sub controlul trupelor ruse, sa obțina cetațenia și pașapoarte ruseși, relateaza Reuters.Decretul extinde o schema disponibila din 2019 care viza cetațenii…

- Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse, preluate…

- Kremlinul a afirmat, joi, ca Moscova inca asteapta raspunsul Ucrainei la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei in cadrul negocierilor de pace dintre cele doua parti si a intrebat de ce presedintele ucrainean Volodimr Zelenski nu era la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters, potrivit…

- 13 state, alaturi de Ucraina, au lansat deja o ancheta privind crimele de razboi comise de Federația Rusa, in urma razboiului declanșat pe 24 februarie. Acest lucru a fost raportat de procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, pe (1) Facebook , relateaza Ukrinform (ukrinform.ua) . Venediktova…