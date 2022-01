Rusia cadourilor de care trebuie să te temi și un român strălucitor Zicala „ferește-te de greci și cand iți fac daruri” e valabila, pentru noi, in cazul rușilor. Poveștile cu rușii agresivi, cu rușii pe care trebuie sa-i aștepți cu patru ceasuri pe mana și o pendula ținuta la picior sunt depașite. Rușii sunt și insidioși, iar acest defect profitabil pretinde creier. Voi reda doua intamplari din […] The post Rusia cadourilor de care trebuie sa te temi și un roman stralucitor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…

- ​Înotatorul dinamovist David Popovici, campion european în proba de 200 metri liber, este unul dintre cei cinci finalisti care lupta pentru titlul de cel mai bun tânar sportiv european în 2021."Nominalizarea pentru Premiul Piotr Nurowski 2021 ma onoreaza si sunt…

- Dragoș Luscan, preparatorul fizic a lui David Popovici și unul dintre oamenii care lucreaza aproape zilnic alaturi de inotator, a privit de acasa succesul inotatorului roman care a luat aurul la 200m liber, la Campionatele Europene de natație in bazin scurt de la Kazan (Rusia). Luscan, care e de trei…

- Sportivul roman Robert Glinta a castigat medalia de argint in proba de 100 m spate, vineri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Kazan (Rusia), cu timpul de 49 sec 31/100.

- Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a ratat, marți, șansa de a se califica in finala probei de 400 de metri de la Campionatul Euopean din Rusia pentru ca s-a oprit, din greșeala, cu 50 de de metri inainte de finalul cursei. El avea in acel moment un avans considerabil in fața adversarului, potrivit…

- Militarii ruși au salvat 20 de ucraineni, un rus și un roman din mainile piraților in Golful Guineei. Potrivit comandantului unui detașament de nave de razboi al Flotei de Nord din Rusia, capitanul Rank Stanislav Varik, militarii nu aveau informații daca vreunul dintre pirați a ramas la bord, informeaza…

- Cinci sportivi, printre care și inotatorul roman David Popovici, au fost nominalizați de catre Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) pentru titlul de „Cel mai bun tanar atlet european” in sporturile de vara. Ceilalți patru nominaliați sunt: Sky Brown din Marea Britanie (skateboarding), Adriana…

- Rusia condamna o decizie SUA de a-i include pe rusii care solicita vize pe o lista de ”persoane homeless”, care cer vize in tari terte, transmite Reuters. Masura a permis rusilor sa solicite vize pentru Statele Unite la Varsovia, in loc de tara lor de origine, dupa ce ambasada americana a…